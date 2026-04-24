Захарова: Запад не может вооружать Киев и участвовать в мирных переговорах

Александра Якимчук
Одновременно с этим военачальники ЕС призывают как можно дольше «проливать украинскую кровь».

Фото, видео: Reuters/Serhii Korovainyi; 5-tv.ru

Запад не может одновременно и поддерживать боевые действия на Украине, и стремиться стать частью мирных переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на выездном брифинге в Ижевске.

«Нельзя одной рукой подливать масло в огонь, а второй, так сказать, звонить во все колокола, требуя места за столом переговоров. Что-то из этого лишнее, что-то из этого друг другу явно противоречит», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что все разговоры европейских лидеров о мире — это лишь камуфляж. Им нужна была передышка для Незалежной, чтобы провести перевооружение и передислокацию войск в выгодные для них позиции.

Более того, один из генералов ЕС заявил о том, что конфликт на Украине даже выгоден Западу. Это даст возможность развить их военный потенциал.

«Нужно, как говорит бельгийский военачальник, проливать украинскую кровь для того, чтобы, опять же, по словам бельгийца, у Европы было больше времени. Это запредельный цинизм. То есть теперь это не просто не скрывается, это выносится как доктринальная установка. В то время, когда на востоке Европы гибнут люди, бельгийский генерал призывает не искать никакие возможности для установления мира. Не использовать дипломатию, политику, а просто наращивать военные потенциал на Западе», — заметила представитель ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова заявила об участившихся попытках европейских стран переписать историю. Так, по ее словам, проявляется «историческая агрессия».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
«Хруст был!» — Боня прикована к кровати из-за серьезной травмы
16:34
Похищенную в Мьянме россиянку спасли из рабства
16:34
Четыре рыбака пропали после шторма на Волге
16:32
Новый мост вместе с мэром города обрушился во время церемонии открытия
16:23
Путин посетил выставку к 80-летию Жириновского в Москве
16:16
Сейчас читают

Мемориал в память об Алексее Пиманове открыли у офиса телеканала «Звезда»
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео