«Иммунитет на долгие-долгие годы»: какие прививки необходимо поставить всем

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

Самые важные вакцины оплачиваются из федерального бюджета России.

Какие прививки необходимо ставить всем

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Попова: граждане России обязаны привиться от кори и туберкулеза

Прививки от туберкулеза и полиомиелита должен поставить каждый житель России. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«В первые дни жизни — это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — уточнила глава ведомства.

Она подчеркнула, что все самые важные вакцины внесены в национальный календарь прививок. Их проставляют россиянам за счет средств из федерального бюджета страны.

Также Попова напомнила, что в России ежегодно проводится сезонная вакцинация против гриппа. Такие меры приводят к тому, что в РФ показатели по этому заболеванию ниже, чем во всех остальных странах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре 2026 года. Это значит, что препарат будет разрешен к клиническому применению, и он открыто появится на рынке.

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