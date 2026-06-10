«Иммунитет на долгие-долгие годы»: какие прививки необходимо поставить всем

Попова: граждане России обязаны привиться от кори и туберкулеза

Прививки от туберкулеза и полиомиелита должен поставить каждый житель России. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«В первые дни жизни — это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — уточнила глава ведомства.

Она подчеркнула, что все самые важные вакцины внесены в национальный календарь прививок. Их проставляют россиянам за счет средств из федерального бюджета страны.

Также Попова напомнила, что в России ежегодно проводится сезонная вакцинация против гриппа. Такие меры приводят к тому, что в РФ показатели по этому заболеванию ниже, чем во всех остальных странах.

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