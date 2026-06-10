Поиски семьи Усольцевых срочно остановлены: найдены вещи
Супруги Ирина и Сергей, а также их пятилетняя дочь Арина пропали почти год назад.
Фото: © РИА Новости/Виталий Безруких
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В зоне поиска семьи Усольцевых обнаружены вещи
В зоне, где ведутся поиски пропавшей семьи Усольцевых, обнаружены чьи-то вещи. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Хакасии.
В ведомстве также уточнили, что найденные предметы проверят на принадлежность к пропавшей семье. Сейчас поиски в срочном порядке были остановлены.
В конце сентября 2025 года супруги Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина и собака отправились в поход к горе Буратинка.
Планировалось, что через несколько дней семья вернется домой. Но этого не произошло. Когда они не вышли на связь с родными, те забили тревогу. Вскоре после этого была развернута масштабная поисковая операция. Которая пока, к сожалению, не принесла результатов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае на месте возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых установили блокпост. Он необходим для того, чтобы обеспечить следователям и криминалистам спокойную работу. Кроме того, это ограничит доступ к зоне поиска и исключит появления посторонних лиц.
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