Главы «Россетей» и «Росатома» определили приоритеты сотрудничества

Алексей Мокряков

В ближайшее время подпишут дорожную карту по перспективным направлениям совместной работы.

Фото: ПАО "Россети"

Руководители «Россетей» и «Росатома» Андрей Рюмин и Алексей Лихачев приняли участие в первой стратегической сессии двух организаций, которая прошла в Москве в Музее «Атом» на ВДНХ. Они рассказали о масштабных задачах, которые стоят перед энергоотраслью, определили цели и приоритеты сотрудничества, сообщили в пресс-службе «Россетей».

Как отметил Андрей Рюмин, кратное увеличение электропотребления, являющееся глобальным трендом нового времени, связано со строительством новых высокотехнологичных предприятий и центров обработки данных, развитием ИИ. Это означает «не только вызовы, но и возможности для энергетики». По его словам, «Россети» и «Росатом» «обладают уникальными, дополняющими друг друга компетенциями», объединение которых в рамках партнерства «будут направлены на реализацию новых масштабных проектов в России и за рубежом».

«Уверен, сегодняшняя сессия поможет определить конкретные проекты, где синергия даст максимальный эффект», — сказал Андрей Рюмин.

В свою очередь, Алексей Лихачев подчеркнул, что «Росатом» и «Россети» объединяет многолетнее партнерство в энергетической сфере, в том числе по вопросам обеспечения схем выдачи мощности АЭС:

«Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в России предстоит построить 38 атомных энергоблоков. И здесь взаимодействие с Группой „Россети“ будет только расширяться. В последние годы мы начали совместную работу и по новым направлениям, включая ветроэнергетику и системы накопления энергии».

Он добавил, что укрепление сотрудничества поможет не только решать задачи, поставленные государством, но и внедрять передовые технологии, определяя будущее российской электроэнергетики.

В состав пяти рабочих групп вошли представители дочерних компаний Группы «Россети» и Госкорпорации «Росатом». Они обсудили ключевые аспекты взаимодействия. Результатом стратсессии станет планирующая к подписанию дорожная карта, где предполагается закрепить перспективные направления совместной работы в России и за рубежом.

