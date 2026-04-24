На краю бездны: женщина упала с высоты 60 метров и выжила

Дарья Орлова
Она провела несколько часов на дне глубокого оврага до прибытия спасателей.

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

В США женщина упала с высоты 60 метров и выжила

В США 49-летняя женщина выжила после падения с крутого склона высотой около 60 метров. Об этом сообщило издание ABC7.

Пострадавшая имеет серьезные когнитивные нарушения из-за перенесенной ранее тяжелой черепно-мозговой травмы. Она покинула свой дом и исчезла в неизвестном направлении.

Родственники, обеспокоенные долгим отсутствием женщины, незамедлительно обратились за помощью в правоохранительные органы. Была развернута масштабная поисковая операция с привлечением специальных подразделений.

Ключевую роль в обнаружении пропавшей сыграли служебные собаки — две немецкие овчарки по кличке Кева и Наджи. Пройдя примерно полкилометра по пересеченной местности, одна из них привела кинологов к глубокому оврагу.

Спустившись к крутому склону, полицейские услышали слабые крики о помощи, доносившиеся с самого дна ущелья. Как выяснилось позже, женщина сорвалась в пропасть и пролетела почти 60 метров вниз.

Из-за крайне сложного рельефа местности эвакуация наземным способом оказалась невозможной. Для спасения американки был вызван вертолет, экипаж которого поднял пострадавшую на борт с помощью специальных тросовых систем прямо из оврага.

Врачи оперативно доставили женщину в медицинское учреждение. На данный момент ее жизнь находится вне опасности, медики оценивают состояние пациентки как стабильное.

Выходят теневые стороны: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2026

Паспорт не нужен: заселиться в гостиницы теперь можно через мессенджер МАКС
Никаких возрастных изменений: как омолодить организм после 40 лет
Экс-адвоката блогера Битмамы арестовали за посредничество во взяточничестве
Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военными
«Последний салют» перед свадьбой? Чем опасны мальчишники
Проблемы с мужским здоровьем или с психикой: почему исчезает утренняя эрекция
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео