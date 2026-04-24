На краю бездны: женщина упала с высоты 60 метров и выжила

В США женщина упала с высоты 60 метров и выжила

В США 49-летняя женщина выжила после падения с крутого склона высотой около 60 метров. Об этом сообщило издание ABC7.

Пострадавшая имеет серьезные когнитивные нарушения из-за перенесенной ранее тяжелой черепно-мозговой травмы. Она покинула свой дом и исчезла в неизвестном направлении.

Родственники, обеспокоенные долгим отсутствием женщины, незамедлительно обратились за помощью в правоохранительные органы. Была развернута масштабная поисковая операция с привлечением специальных подразделений.

Ключевую роль в обнаружении пропавшей сыграли служебные собаки — две немецкие овчарки по кличке Кева и Наджи. Пройдя примерно полкилометра по пересеченной местности, одна из них привела кинологов к глубокому оврагу.

Спустившись к крутому склону, полицейские услышали слабые крики о помощи, доносившиеся с самого дна ущелья. Как выяснилось позже, женщина сорвалась в пропасть и пролетела почти 60 метров вниз.

Из-за крайне сложного рельефа местности эвакуация наземным способом оказалась невозможной. Для спасения американки был вызван вертолет, экипаж которого поднял пострадавшую на борт с помощью специальных тросовых систем прямо из оврага.

Врачи оперативно доставили женщину в медицинское учреждение. На данный момент ее жизнь находится вне опасности, медики оценивают состояние пациентки как стабильное.

