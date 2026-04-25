Рядом с атакованным БПЛА домом в Екатеринбурге развернули оперштаб

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

На месте атаки действуют работники экстренных служб и медики.

Какая обстановка после атаки БПЛА на дом Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Власти развернули оперативный штаб рядом с поврежденным в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) домом в Екатеринбурге. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Ранее в Екатеринбурге в результате налета беспилотника был поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Глава региона уточнил, что в регионе действует режим «Ковер». Воздушное пространство над областью полностью перекрыто на всех высотах, приведены в состояние готовности системы противовоздушной обороны.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в Сызрани в связи с массовой атакой украинских беспилотников. Глава региона также провел совещание оперативного штаба с властями и экстренными службами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:19
Германия отправит корабли ВМС в Средиземное море
9:03
Решение есть: россиянам рассказали, как продлить отдых на майские праздники
8:39
Трое пострадавших при сходе лавины в Бурятии выбрались из-под снега сами
8:20
Рядом с атакованным БПЛА домом в Екатеринбурге развернули оперштаб
8:00
Шесть человек обратились за помощью после атаки украинских БПЛА на Екатеринбург
7:40
Диета против деменции: как питание защищает мозг от старения

Сейчас читают

Ошибка, которая стоит жизни: почему нельзя искать потерявшегося ребенка самому
Как будет работать «Почта России» в майские праздники 2026 года: график, особенности
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео