Россиянин завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе

В финальном поединке Абдулрашид Садулаев победил соперника из Словакии.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе.
Соревнования проходят в столице Албании — Тиране. В финальном поединке в весовой категории до 97 килограммов наш борец победил противника из Словакии Батырбека Цакулова.
Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российский борец Бозигит Исламгиреев вырвал себе победу на соревновании необычным способом.
Атлет в ходе поединка с соперником из Франции отставал на три очка, но за считанные секунды до свистка рефери россиянин совершил бросок, который теперь наверняка войдет в историю мирового спорта.
Победа открыла борцу путь в полуфинал, где он также выиграл.
А на днях президент России Владимир Путин вручил госнаграды российским чемпионам мира по боксу в Кремле. Вместо привычного им гонга старт церемонии дал президентский оркестр. А российский лидер отметил: феноменального успеха наши боксеры добились вопреки попыткам Запада всеми силами перекрыть кислород российским спортсменам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Нашли ошибку?