Россиянин завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе

Алексей Мокряков
В финальном поединке Абдулрашид Садулаев победил соперника из Словакии.

Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе.

Соревнования проходят в столице Албании — Тиране. В финальном поединке в весовой категории до 97 килограммов наш борец победил противника из Словакии Батырбека Цакулова.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российский борец Бозигит Исламгиреев вырвал себе победу на соревновании необычным способом.

Атлет в ходе поединка с соперником из Франции отставал на три очка, но за считанные секунды до свистка рефери россиянин совершил бросок, который теперь наверняка войдет в историю мирового спорта.

Победа открыла борцу путь в полуфинал, где он также выиграл. 

А на днях президент России Владимир Путин вручил госнаграды российским чемпионам мира по боксу в Кремле. Вместо привычного им гонга старт церемонии дал президентский оркестр. А российский лидер отметил: феноменального успеха наши боксеры добились вопреки попыткам Запада всеми силами перекрыть кислород российским спортсменам.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
