Разведен, но не одинок? Что происходит в личной жизни Марка Богатырева

Актер Марк Богатырев не готов к новым отношениям после развода

Поклонники заподозрили, что у Марка Богатырева новый роман. С кем из коллег, по их мнению, встречается артист? Что об этом говорит он сам? Как актер пережил развод? Удалось ли ему сохранить дружеские отношения с бывшей супругой Татьяной Арнтгольц? И общается ли звезда со своим сыном? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Просто люди встречаются, люди расходятся. Это нормально», — подчеркивает актер.

Марк Богатырев развелся с женой Татьяной Арнтгольц в декабре прошлого года. По словам артиста, они смогли расстаться мирно, но разрушение семьи — всегда трагедия. Восстанавливать душевное равновесие звезда сериала «Кухня» отправился в Таиланд. Там он занимался йогой, медитировал и посещал местные храмы. Путешествие явно пошло ему на пользу.

«Счастлив. Это жизнь, все происходит так, как нужно», — отмечает Богатырев.

Фанаты уверены: ему помогла не только йога, но и новая любовь. На одном из светских мероприятий артист появился в компании молодой актрисы Ники Здорик. Они не отходили друг от друга на протяжении всего вечера. Присутствующие тут же решили: эту пару связывает нечто большее, чем просто дружба.

«Они смотрятся друг с другом, но мне кажется, что Марк такой достаточно харизматичный человек, сильная личность, и Ника такая, палец в рот не клади. Мне кажется, им будет сложно вместе, потому что они два огня. Это либо будет пламя, которое все на своем пути сожжет, либо, наоборот, сожгут друг друга», — предполагает певец Илья Гуров.

«Это все какие-то клише и предрассудки, когда все говорят, что не может быть двух актеров. Все зависит от вас, от того, как вы чувствуете друг друга, от того, как вы думаете, от того, как вы вместе идете по вашему пути», — заявляет актер Артем Быстров.

Нику Здорик называют одной из главных восходящих звезд российского кино. За плечами 24-летней девушки ряд крупных работ, в том числе нашумевший сериал «Ландыши» и продолжение легендарных «Гардемаринов», ради роли в которых она рисковала собственным здоровьем.

«Когда я пришла на пробу к Светлане Сергеевне Дружининой, первый вопрос, который она мне задала: а у вас нет аллергии на лошадей? И она сказала, что у нас это одно из главных условий утверждения, чтобы не было аллергии на лошадей. И все съемки, год я ей не говорила, что у меня аллергия. Я была просто со шприцом и каждый раз выходила из кадра и колола себе шприц. Она об этом узнала, да, она узнала. Я думала, она меня убьет», — делится Ника Здорик.

Несколько лет назад СМИ обсуждали роман актрисы со Стасом Пьехой. Пара встречалась почти год. Поклонники ждали свадьбы, но вместо этого произошло расставание. Одной из главных причин разрыва Здорик называла чрезмерное внимание публики.

«Когда мы с ним начали открыто говорить про наши отношения, когда он выложил меня у себя, ко мне резко пошел народ, и я закрыла свою страницу, потому что понимала, что это как будто не мое. То есть для меня всегда было очень важно встать на ноги самой и состояться мне как Нике, как личности, как актрисе самой. Не за счет кого-то, а самой», — говорит артистка.

Ника Здорик признается: сейчас, когда она смогла добиться успеха в профессии, чувствует себя увереннее. И вполне готова к отношениям с популярным человеком, будь он певец или актер.

«Я это не отрицаю и не принимаю. У меня был такой опыт медийного отношения с медийным человеком. Все зависит от человека. Слушайте, медийные люди — это в первую очередь люди. И важно, как у него там внутри устроено, у человека», — отмечает актриса.

Недавно в жизни Здорик произошло счастливое событие: она приобрела свою первую недвижимость в Москве.

«Я очень долго к этому шла, очень долго. Это не далось мне легко. Это был долгий такой, голодный путь, страдания. Но когда я увидела именно вот квартиру в своем ЖК, в котором купила, просто не раздумывая, у меня полились слезы. Я говорю: «Да, все, давайте оформляйте сделку, я беру». Я просто ее увидела, эти окна в пол, и сказала: «Все, я буду брать», — рассказывает Здорик.

Теперь у Ники практически нет свободного времени. Она разрывается между съемочной площадкой и строительными магазинами. В таком деле, конечно, нужна помощь мужчины. В интервью актриса намекнула, что ее сердце занято. Фанаты предположили: артистка имеет в виду Богатырева.

«Отношения со мной — это очень тяжело, потому что очень много эмоций. Сейчас, кстати, основная тема моей проработки с психологом, потому что зачастую я очень много получаю эмоций на работе, а в отношениях мне не всегда хватает этих эмоций», — уточняет Ника Здорик.

Знаменитости долго не давали никаких комментариев. Но потом Богатырев заявил: они всего лишь хорошие приятели.

«Нет, это все слухи. Мы просто друзья. Мы просто в одном театре выросли, встретились на премьере, а из-за этого сделали, как всегда, какой-то слух. У нее своя жизнь, у меня своя», — заявляет артист.

По словам актера, он сейчас вообще не готов к новым романам. Сосредоточен на карьере и воспитании сына. После развода родителей пятилетний Данила остался жить с мамой, но Марк активно участвует в жизни наследника.

«Стараюсь, я стараюсь. Да, играем мы, в игровые комнаты ходим. Дети любят безусловно. И я учусь у него непосредственности любви. И воспитываю в себе, так сказать, взращиваю внутреннего ребенка, который умеет радоваться простым вещам», — говорит знаменитость.

Богатырев признался, что хочет еще раз стать отцом и мечтает о большой и крепкой семье. Но это в будущем. А пока много работает, чтобы его близкие ни в чем не нуждались.