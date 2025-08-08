Бербок − одна из рекордсменок по тратам на маскировку собственной блеклости.

В Германии разразился скандал вокруг личных трат политиков. Расследование выявило использование государственных средств на косметические процедуры. Канцлер Олаф Шольц потратил 13 тысяч евро на макияж, а экс-глава МИД Анналена Бербок — сопоставимые с голливудскими гонорарами суммы на спа и косметику. Кто возглавил этот парламентский бьюти-лист и оправданы ли такие расходы? Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин проанализировал детали роскошных счетов первых лиц.

Перед тем как запудрить голову своим избирателям, их самих изо всех сил приходится припудривать. А иначе эти серые первые лица не внушают доверия. И все бы ничего, да только и макияжи у еврочиновников по государственной квоте.

«Немецкие таблоиды вовсю срывают со своих чиновников еще и вот такие маски − сотни тысяч евро с блеском спущенные из госказны», — рассказывает Чащухин.

С блеском для губ, румянца и кожи. Хотя бы так придать им живой человечности.

«На телевидении много прожекторов, свет яркий, и всегда говорят − нужен грим, иначе будешь выглядеть как труп, абсолютно серым», — заявляла бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок.

Бербок − одна из рекордсменок по тратам на косметическую маскировку собственной блеклости.

Будучи еще главой МИД Германии, она прожигала по 248 евро в день только на макияж. Самая затратная часть ее персональной «внешней политики». Но в какой-то момент все эти траты стали совсем уж напрасными.

Во время визита в Сирию новые и якобы более демократические власти распорядились целиком замазать ее лицо на госканалах, вместе с укладкой. Чересчур уж откровенный образ выбрала для поездки в эту страну.

А всего с 2022 по 2024 год только германские власти потратили более полумиллиона евро на мейкапы, лак для волос и тщательно уложенные прически. Женщины-политики в правительстве − самая расходная статья казны.

«Оплачивать из госбюджета услуги парикмахера и визажистов − это, конечно, непристойно, особенно учитывая размеры этих расходов. Каждый, кто получает зарплату министра, вполне может сам оплатить своего парикмахера», — считает депутат Европарламента Петр Быстрон.

Но и мужская половина европейского истеблишмента не обделяет себя уходами.

Олаф Шольц спустил на пудру и кисточки 13 000 евро. Похоже, чем меньше волос, тем дороже содержание канцлера.

И хотя бы так он смог обойти Мерца в глазах избирателей, согласно опросам, Шольца накануне перевыборов считали чуть более «симпатичным».

А у Мерца рейтинг «внешней привлекательности» стабильно снижается. Сколь-нибудь приятным его считает всего 16% населения.

В борьбе за всеевропейское бьюти-лидерство вообще вне конкуренции, конечно, французский президент.

Что уж говорить, даже рядом со своей женой он выглядит безоговорочным фаворитом.

Одних только духов, как известно, Макрон выливает на себя столько, что в Елисейском дворце сразу чувствуют − шеф на работе. И, видимо, зажимают носы.

Но даже все эти расходы так необходимы — не потрачено ли все впустую? Посмотришь, порой, на Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас, Джорджу Мелони. То ли визажиста пора менять, то ли их «первые лица» уже ничто не может спасти. Московские стилисты согласились бесплатно советы дать.

А может, все это задумано буквально как часть новой «внешней политики»? Чтобы и красота европейских лидеров была исключительно страшной силой. В таком случае самое время включать эти расходы в оборонный бюджет.

При таком «полном параде» никто и близко не подойдет.