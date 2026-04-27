В Москве сегодня пройдет прощание с журналистом Алексеем Пимановым

Эфирная новость 179 0

Телеведущий скончался 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве сегодня простятся с Алексеем Пимановым. Известного журналиста, телеведущего и продюсера похоронят на Троекуровском кладбище, там же в полдень состоится церемония прощания.

Многие годы Пиманов работал в медиаиндустрии, на протяжении почти четверти века вел программу «Человек и закон». В 2013 году он возглавил медиахолдинг «Красная звезда».

Его коллеги отмечали, что Пиманов совмещал работу в эфире с созданием фильмов и управлением медиапроектами. Они подчеркивали, что его уход стал значимой утратой для коллектива, и выражали соболезнования родным и близким.

Журналист также сотрудничал с МИЦ «Известия» и участвовал в создании телевизионных проектов, среди которых сериалы «СМЕРШ», «Грачи», «Операция «Неман» и «Зло». Он также принимал участие в создании документальных фильмов.

Пиманов также был членом Общественной палаты, сенатором от Тувы и членом Комитета по обороне и безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

