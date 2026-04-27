Смертельная обида: 83-летняя женщина убила супруга из-за шутки

Диана Кулманакова
Злоумышленница пыталась замаскировать преступление под несчастный случай.

Фото: www.globallookpress.com/ Stanislav Kogiku

Japan Today: 83-летняя женщина забила супруга до смерти из-за шутки

В японском городе Нагоя 83-летняя женщина убила своего 82-летнего супруга из-за его подшучиваний. Об этом сообщило издание Japan Today.

Злоумышленница сама вызвала экстренные службы мужу. Прибывшим спасателям пенсионерка сообщила, что он внезапно потерял сознание.

Медики оперативно госпитализировали пострадавшего с предварительным диагнозом «инфаркт». Однако, несмотря на все усилия, мужчина скончался.

В ходе осмотра тела врачи заметили многочисленные гематомы, указывающие на насильственный характер повреждений. Они немедленно передали информацию в правоохранительные органы.

Во время допроса женщина созналась в содеянном.

«Муж подшучивал надо мной, поэтому я ударила и пнула его», — поделилась она.

Следствие установило детали жестокой расправы. Женщина ударила мужа по лицу кулаками несколько раз. После чего она продолжала избивать его ногами, когда тот уже не мог сопротивляться.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Женщина находится под стражей.

