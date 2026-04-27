Российские борцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы. Соревнования проходили в Албании, и наша сборная взяла 19 медалей. Восемь из них — золотые. Не удалось подняться на высшую ступень пьедестала только женщинам, которые положили в копилку два серебра и четыре бронзы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Кубке мира по водному поло на Мальте впервые с 2022 года российский гимн прозвучал в честь победы женской сборной. Команда разгромила Германию со счетом 26:4 — матч сразу стал игрой в одни ворота.

Отличились почти все игроки, пять мячей на счету Беллы Маркоч, которую признали лучшей в этой встрече. Ватерполистка отметила, что игра складывалась хорошо, команда лучше отработала в защите, но самые важные матчи впереди.

