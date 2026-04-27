Российские борцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Спортсменам удалось завоевать 19 медалей, восемь из них — золотые.

Российские борцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы. Соревнования проходили в Албании, и наша сборная взяла 19 медалей. Восемь из них — золотые. Не удалось подняться на высшую ступень пьедестала только женщинам, которые положили в копилку два серебра и четыре бронзы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Кубке мира по водному поло на Мальте впервые с 2022 года российский гимн прозвучал в честь победы женской сборной. Команда разгромила Германию со счетом 26:4 — матч сразу стал игрой в одни ворота.

Отличились почти все игроки, пять мячей на счету Беллы Маркоч, которую признали лучшей в этой встрече. Ватерполистка отметила, что игра складывалась хорошо, команда лучше отработала в защите, но самые важные матчи впереди.

Последние новости

13:15
Нездоровые отношения: психиатра отстранили за секс с душевно больным пациентом
13:10
13:07
На Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Алексеем Пимановым
13:00
«Лучше не станет»: Том Харди приостановит карьеру из-за проблем со здоровьем
12:58
Это заговор? Что может скрываться за покушением на Трампа
12:50
«Мы на него равнялись»: Виктор Дробыш приехал проститься с Алексеем Пимановым

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
Украинский след: раскрыт мотив устроившего покушение на Трампа
В Москве пройдет прощание с журналистом Алексеем Пимановым
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео