Нездоровые отношения: психиатра отстранили за секс с душевно больным пациентом

Дарья Орлова
Их роман продолжался три года.

В Австралии психиатра Марию Бастас отстранили от медицинской практики как минимум на два года после разбирательства из-за отношений с пациентом. Об этом сообщает news.com.au.

По данным издания, мужчина с психическими проблемами впервые обратился к врачу в 2015 году. После приема их общение вышло за рамки профессиональных отношений и переросло в личную связь.

Согласно показаниям пациента, отношения продолжались несколько лет — до 2018 года. Он заявлял, что встречи происходили регулярно, в том числе вне клиники, а иногда и на рабочем месте.

Также мужчина утверждал, что врач дарила ему подарки — например, брендовую одежду, приглашала домой, а позже постепенно прекратила общение и разорвала отношения, что он тяжело переживал.

В 2022 году пациент подал официальную жалобу. Во время судебного разбирательства врач отрицала обвинения, однако ее признали виновной в нарушении профессиональной этики. По итогам рассмотрения дела медика отстранили от практики минимум на два года.

Последние новости

14:49
Игорь Чайка назначен руководителем Россотрудничества
14:47
«Сложно подобрать слова»: у Милы Ершовой и Святослава Рогожана родился сын
14:45
Дело об убийстве Тархановых: внучке экс-мэра Самары добавили новую статью
14:41
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прилетел в Санкт-Петербург
14:37
На дирижабле и корабле: как снимают фильм «Черный шелк»
14:23
«Отечество у нас одно»: в России отмечают День парламентаризма

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
Погода на майские удивит? Синоптики рассказали, ждать ли потепления
Стасу Михайлову исполнилось 57 лет: путь от летчика до любимца миллионов женщин
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео