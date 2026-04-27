Нездоровые отношения: психиатра отстранили за секс с душевно больным пациентом

Психиатра отстранили за секс с психически больным пациентом

В Австралии психиатра Марию Бастас отстранили от медицинской практики как минимум на два года после разбирательства из-за отношений с пациентом. Об этом сообщает news.com.au.

По данным издания, мужчина с психическими проблемами впервые обратился к врачу в 2015 году. После приема их общение вышло за рамки профессиональных отношений и переросло в личную связь.

Согласно показаниям пациента, отношения продолжались несколько лет — до 2018 года. Он заявлял, что встречи происходили регулярно, в том числе вне клиники, а иногда и на рабочем месте.

Также мужчина утверждал, что врач дарила ему подарки — например, брендовую одежду, приглашала домой, а позже постепенно прекратила общение и разорвала отношения, что он тяжело переживал.

В 2022 году пациент подал официальную жалобу. Во время судебного разбирательства врач отрицала обвинения, однако ее признали виновной в нарушении профессиональной этики. По итогам рассмотрения дела медика отстранили от практики минимум на два года.

