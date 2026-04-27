На Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Алексеем Пимановым

На Троекуровском кладбище прощаются с журналистом Алексеем Пимановым. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Проститься с телеведущим этим пасмурным днем пришли десятки неравнодушных людей, среди которых его друзья, коллеги и просто знакомые. На кадрах видно, как они несут огромные букеты гвоздик, красных и белых роз и заходят в здание, где чуть позже пройдет церемония.

Проститься с бессменным ведущим программы «Человек и закон» пришли, в том числе Игорь Конашенков, Светлана Петренко, Сергей Шойгу, Виктор Дробыш, Елена Малышева, Леонид Якубович, Вячеслав Фетисов и многие другие.

Президент России Владимир Путин также прислал траурный венок на церемонию прощания с Пимановым.

Алексей Пиманов ушел из жизни 23 апреля 2026 года. Ему было 64 года. Причина — остановка сердца. Его похоронят на Троекуровском кладбище

Многие годы Пиманов работал в медиаиндустрии, на протяжении почти четверти века вел программу «Человек и закон». В 2013 году он возглавил медиахолдинг «Красная звезда». Его коллеги отмечали, что Пиманов совмещал работу в эфире с созданием фильмов и управлением медиапроектами. Они подчеркивали, что его уход стал значимой утратой для коллектива, и выражали соболезнования родным и близким.

Журналист также сотрудничал с МИЦ «Известия» и участвовал в создании телевизионных проектов, среди которых сериалы «СМЕРШ», «Грачи», «Операция «Неман» и «Зло». Он также принимал участие в создании документальных фильмов.

