Главная угроза — стресс для организма? Ученые сделали важное открытие о гриппе

Дарья Орлова
Во время болезни тело поддерживает один механизм.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Справиться с гриппом и его последствиями организму помогает гормон FGF21

Исследователи из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета обнаружили новую роль гормона FGF21. Выяснилось, что он может помогать организму легче переносить грипп. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые установили, что после заражения уровень FGF21 резко повышается. Это наблюдалось как у лабораторных мышей, так и у людей. Гормон не борется с вирусом напрямую, а помогает организму справляться с последствиями инфекции — в частности, поддерживать температуру тела и препятствовать потере массы.

Во время экспериментов у мышей FGF21 активировал связанные с норадреналиновой системой участки мозга, что запускало процессы выработки тепла. У животных, лишенных этого механизма, болезнь протекала тяжелее, а восстановление занимало больше времени. При введении искусственного гормона состояние, напротив, улучшалось быстрее.

Авторы подчеркивают: речь не идет о новом противовирусном средстве в привычном смысле. FGF21 не снижает количество вируса в организме и не действует как вакцина. Его потенциальная ценность в другом — он может защищать организм от разрушительных эффектов инфекции уже во время болезни.

Именно это делает открытие перспективным не только для изучения гриппа, но и для других инфекционных заболеваний.

При этом ученые отдельно указывают на ограничения. Пока результаты основаны на лабораторных экспериментах, а механизмы терморегуляции у людей и мышей существенно различаются. Кроме того, искусственное повышение уровня гормона потенциально способно повлиять на обмен веществ, включая регуляцию сахара в крови.

Поэтому до практического применения, как признают исследователи, еще далеко. На данном этапе речь идет о фундаментальном открытии, которое может стать основой для будущих препаратов, но не о готовом методе лечения.

