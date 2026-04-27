Школьник из любопытства заказал на маркетплейсе три машины за 14 миллионов

|
Дарья Орлова
Родители не оценили необычный эксперимент ребенка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Тольятти мальчик оформил на маркетплейсе заказ на три автомобиля общей стоимостью около 14 миллионов рублей. Необычную историю рассказало агентство РИАМО.

Как рассказала мать ребенка, товар должен был отправиться в Москву, хотя семья живет в Тольятти. Сын объяснил поступок любопытством: он хотел проверить, позволит ли система провести столь крупную покупку.

Женщина была в шоке, когда заказ неожиданно получил статус оплаченного и был обозначен как готовый к самовывозу.

При этом деньги со счета не списались — на балансе просто не было нужной суммы. Сложности возникли в другом: быстро отменить оформление оказалось невозможно. Семье пришлось тратить время на общение с поддержкой и урегулирование ситуации.

В итоге заявку удалось аннулировать, но история заставила женщину обратить внимание на возможные риски. По ее словам, сам факт того, что на торговой площадке можно оформить такую покупку, требует от родителей большей внимательности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

