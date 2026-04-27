«Не укладывается в голове»: Вячеслав Фетисов о смерти Алексея Пиманова

Вячеслав Фетисов: смерть Алексея Пиманова стала неожиданностью

Смерть ведущего программы программы «Человек и закон» Алексея Пиманова стала неожиданностью для его близких. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

По словам спортсмена, у Пиманова были большие планы на жизнь. Фетисов разговаривал с Пимановым перед его смертью. Казалось, ничего не предвещало беды.

«Мы с ним дружили 30 лет. Конечно, это большой срок. Не укладывается у меня никак в голове, что такие ребята так уходят», — отметил Фетисов.

Как отметил олимпийский чемпион, в окружении Пиманова знали, что в случае беды он первым придет на помощь. При этом телеведущий также оказывал поддержку россиянам, которые обращались к нему, завоевав тем самым любовь и уважение, добавил Фетисов.

27 апреля в Москве на Троекуровском кладбище прощаются с Алексеем Пимановым. Телеведущий скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

