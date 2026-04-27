«Вырванное сердце»: Елена Малышева вспомнила о дружбе с Алексеем Пимановым

Прощание с легендарным журналистом проходит в Москве на Троекуровском кладбище.

Телеведущая Елена Малышева считает Алексея Пиманова человеком тех качеств, которых сегодня поискать. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии прощания с журналистом в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Создатель программы «Человек и закон» ушел из жизни 23 апреля на 65-м году. Причиной скоропостижной смерти стал обширный инфаркт. Проводить режиссера и журналиста в последний путь пришли те, с кем он работал и дружил долгие годы.

Малышева, которую с Пимановым связывала тридцатилетняя дружба, с трудом сдерживала эмоции.

«Леша был человеком тех качеств, которых сегодня поискать. Порядочный, честный, доброжелательный невероятно, добрый по-человечески, по-мужски красивый. Тридцать лет моей жизни — это дружба с Лешей, поэтому для меня это вырванное сердце», — сказала она.

В траурном зале были замечены Леонид Якубович, певец Александр Маршал, депутат Вячеслав Фетисов, композитор Виктор Дробыш, генерал-лейтенант Игорь Конашенков и многие другие. Большинство пришедших держали в руках букеты алых роз.

Отдельное внимание привлек венок от президента России Владимира Путина, доставленный к началу гражданской панихиды.

