Стала известна развлекательная программа третьего фестиваля «Мото Драйв»

Дарья Бруданова Журналист

Гостей мероприятия ждут: выступления кавер-групп, выставка редкой техники, а также мотошоу.

Фото: пресс-служба автодрома "Игора Драйв"

В 2026 году фестиваль «Мото Драйв» пройдет 6 и 7 июня

В Ленинградской области — на автодроме «Игора Драйв» — 6 и 7 июня 2026 года в третий раз пройдет фестиваль «Мото Драйв». Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Гостей мероприятия ждет насыщенная и по-настоящему яркая развлекательная программа. Праздник для всей семьи объединит спорт и музыку. В рамках одного уик-энда пройдут зрелищные соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам, а также чемпионат по мотокроссу и мотоджимхане (спортивное соревнование на мотоциклах на время. — Прим.ред.).

Свое мастерство посетителям продемонстрируют несколько команд стантрайдеров. В фестивале примет участие знаменитый мотофристайлер — Алексей Колесников. Он планирует показать гостям уникальный трюк — обратное сальто на мотовездеходе. Атмосферу драйва во время шоу создаст битбоксер Вахтанг Каландадзе.

В пресс-службе также добавили, что во время фестиваля «Мото Драйв» на территории автодроме будет работать выставка мототехники. Редчайшие экспонаты разместят в зоне под названием «Автокультура». А те, кто решит приехать на мероприятие на своем транспорте могут не волноваться о том, где оставить мотоцикл: они смогут воспользоваться специальной парковкой.

Не менее разнообразной будет и музыкальная программа. Для гостей выступят кавер-группы и диджеи. Ярким завершением каждого дня станут концерты молодых российских исполнителей. Кто выйдет на главную сцену мотофестиваля, пока держится в секрете. Билеты на фестиваль сейчас также недоступны. Ближе к дате проведения мероприятия их можно будет приобрести на сайте автодрома. Детям до шести лет вход бесплатный, уточнили организаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел фестиваль «Мото Драйв» в 2025 году.

