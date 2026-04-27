Экстремальное преображение: Мария Кожевникова раскрыла секрет идеальной фигуры

Мария Кожевникова: смогла избавиться от лишних килограммов благодаря голоданию

Российская актриса Мария Кожевникова смогла избавиться от лишних килограммов благодаря голоданию. Своим опытом 41-летняя звезда сериала «Универ» поделилась в беседе с Лаурой Джугелии.

По словам знаменитости, именно голодание стало для нее эффективным инструментом в вопросе похудения. Однако она настоятельно рекомендовала своим поклонникам не проводить такие эксперименты самостоятельно, а обращаться к врачам.

Кожевникова подробно описала свой путь в освоении данной методики. Она отметила постепенное увеличение сроков воздержания от пищи. Артистка подчеркнула, что подобный опыт подарил ей не только внешние изменения, но и особые внутренние ощущения.

«Я это практикую. Не советую человеку самому начинать, нужно в клиниках. Я начинала с семи дней, потом 14, а в этом году я уже 21 день голодала. Я такое состояние испытала! Это такой свет внутри! Тишина, в хорошем смысле пустота», — разоткровенничалась актриса.

Важной причиной для таких радикальных решений стали проблемы со здоровьем, с которыми Мария столкнулась в последние годы.

Ранее звезда уже делилась информацией о том, что во время второй и четвертой беременностей у нее диагностировали гестационный сахарный диабет.

Артистка отмечала, что последствия этого заболевания и гормональные изменения в организме требовали длительного восстановления.

Стабилизировать свое состояние и показатели здоровья ей удалось лишь спустя полтора года после рождения четвертого ребенка.

У актрисы и ее супруга, бизнесмена Евгения Васильева, подрастают четверо сыновей: 12-летний Иван, 11-летний Максим, восьмилетний Василий и младший Александр, которому исполнилось три года.

