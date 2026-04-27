Экстремальное преображение: Мария Кожевникова раскрыла секрет идеальной фигуры

Диана Кулманакова
Важной причиной для снижения веса стали проблемы со здоровьем.

Российская актриса Мария Кожевникова смогла избавиться от лишних килограммов благодаря голоданию. Своим опытом 41-летняя звезда сериала «Универ» поделилась в беседе с Лаурой Джугелии.

По словам знаменитости, именно голодание стало для нее эффективным инструментом в вопросе похудения. Однако она настоятельно рекомендовала своим поклонникам не проводить такие эксперименты самостоятельно, а обращаться к врачам.

Кожевникова подробно описала свой путь в освоении данной методики. Она отметила постепенное увеличение сроков воздержания от пищи. Артистка подчеркнула, что подобный опыт подарил ей не только внешние изменения, но и особые внутренние ощущения.

«Я это практикую. Не советую человеку самому начинать, нужно в клиниках. Я начинала с семи дней, потом 14, а в этом году я уже 21 день голодала. Я такое состояние испытала! Это такой свет внутри! Тишина, в хорошем смысле пустота», — разоткровенничалась актриса.

Важной причиной для таких радикальных решений стали проблемы со здоровьем, с которыми Мария столкнулась в последние годы.

Ранее звезда уже делилась информацией о том, что во время второй и четвертой беременностей у нее диагностировали гестационный сахарный диабет.

Артистка отмечала, что последствия этого заболевания и гормональные изменения в организме требовали длительного восстановления.

Стабилизировать свое состояние и показатели здоровья ей удалось лишь спустя полтора года после рождения четвертого ребенка.

У актрисы и ее супруга, бизнесмена Евгения Васильева, подрастают четверо сыновей: 12-летний Иван, 11-летний Максим, восьмилетний Василий и младший Александр, которому исполнилось три года.

