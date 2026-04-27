Штраф до миллиона и тюрьма: за сбор каких грибов можно дорого заплатить

Дарья Орлова
Незнание действующих запретов не освобождает от ответственности за их нарушение.

Какие грибы нельзя собирать штрафы тюремный срок список

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

ТАСС: за сбор некоторых грибов предусмотрена уголовная ответственность

Сбор грибов в российских лесах для личных нужд в целом разрешен, однако существует ряд ограничений, нарушение которых может повлечь не только штрафы, но и уголовную ответственность. Об этом ТАСС сообщил главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

По словам эксперта, одно из главных ограничений касается особо охраняемых природных территорий. Собирать грибы в заповедниках, национальных парках и заказниках запрещено. За нарушение этого правила предусмотрен административный штраф от трех до четырех тысяч рублей.

Отдельный запрет распространяется на виды, занесенные в Красную книгу России и регионов. Их сбор может повлечь штраф до пяти тысяч рублей. При этом, если будет доказан умысел, ответственность может быть уже уголовной — вплоть до четырех лет лишения свободы и штрафа до одного миллиона рублей.

Юрист отдельно напомнил, что запрещены сбор и оборот грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин.

Ограничения могут вводиться и временно. В период противопожарного режима или чрезвычайной ситуации власти вправе полностью закрывать доступ в леса. В таком случае за нарушение запрета штраф может достигать 50 тысяч рублей.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
