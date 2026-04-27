И точка: эксперты предрекли волну закрытий ресторанов фастфуда в 2026 году

Малых точек фастфуда в России может стать меньше в 2026 году

Российский рынок быстрого питания ожидает волна закрытий, которая затронет значительную часть небольших игроков, несмотря на общий рост сектора. Об этом Газета.ру рассказали эксперты ресторанного бизнеса Роман Орешкин и Никита Рогозный.

По словам Романа Орешкина, прежняя модель распростанения с массовым открытием новых точек уступила место жесткому отбору. Теперь во главе угла стоят операционная эффективность и просчитанная экономика.

Рынок повзрослел и безжалостно отсеивает проекты, не способные контролировать себестоимость и выстраивать процессы.

«Больше рискуют одиночные точки, небольшие проекты с ручным управлением, а также концепции, где нет выстроенной операционной системы, стандартов и постоянного контроля ключевых показателей», — объяснил эксперт.

Орешкин подчеркнул, что массовый потребитель достиг психологического предела в плане цен. Бесконечно перекладывать на гостя рост издержек уже невозможно. У бизнеса остается узкий коридор: либо ухудшать продукт, либо искать точечные оптимизационные решения, чтобы не отпугнуть посетителя.

По прогнозу эксперта, в ближайшие пару лет рынок ждет не крах, а зачистка. Массовые закрытия ударят именно по несистемным проектам — там, где нет устойчивой финансовой модели, а бизнес держится лишь на харизме владельца.

Компании же с крепкой операционной системой продолжат отвоевывать долю рынка у слабых конкурентов.

Серийный предприниматель Никита Рогозный также подтвердил рост рынка, объяснив его перетеканием посетителей из более дорогих сегментов и расширением географии крупных сетей. Однако он разделил пессимизм коллеги относительно судьбы малых форматов.

«Им тяжелее всего: у них самые высокие комиссии у агрегаторов, выше стоимость продуктов и аренды», — констатировал Рогозный.

Он добавил, что новые крупные игроки на рынке вряд ли появятся — для этого нет условий. При этом старый фастфуд уже адаптировался к потрясениям и готов расти дальше. А вот закрытий будет действительно много.

