На протяжении 22 лет: один и тот же завтрак помогает сохранить хорошую форму

|
Диана Кулманакова
Предсказуемость рациона обеспечивает контроль над калориями.

Что лучше всего есть на завтрак для похудения

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: один и тот же завтрак помог мужчине сохранить хорошую форму

Генеральный директор фитнес-компании Люк Карлсон ежедневно употребляет идентичные блюда на завтрак и ланч на протяжении последних 22 лет, чтобы поддерживать здоровье и минимизировать стресс от выбора. Об этом сообщает Mirror.

По словам 46-летнего мужчины, каждое его утро начинается с порции овсяной каши с бананом, усиленной протеиновым порошком и креатином, после чего он съедает белковый батончик.

На обед американец неизменно выбирает сэндвич с индейкой или курицей, иногда чередуя обычный хлеб с лепешкой-рапом. Такой строгий подход позволяет ему четко контролировать потребление макронутриентов и оставаться в рамках суточной нормы от 1900 до 2200 калорий.

Карлсон утверждает, что подобная рутина ничуть ему не надоедает, так как он искренне любит эти продукты за их питательность.

«Это мой способ избежать усталости от принятия решений; я сосредотачиваюсь на нужных мне макроэлементах, оставаясь в подходящем диапазоне калорий», — объясняет свою позицию Люк.

Мужчина часто находится в разъездах, проводя в командировках почти каждую неделю года. Предсказуемость рациона помогает ему не поддаваться искушениям в ресторанах или аэропортах.

Привычка выработалась у него еще в 24 года, когда он осознал, что бесконтрольные перекусы во время путешествий приводят к набору лишнего веса.

Окружающие с пониманием относятся к его принципам, хотя иногда и позволяют себе шутки по поводу обязательного наличия сэндвича в середине дня.

При этом на ужин Карлсон позволяет себе гибкость, выбирая между стейком, лососем или курицей, что вносит небольшое разнообразие в его образ жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

11:52
Вандалы в Австрии осквернили захоронение советских воинов
11:37
Бизнес на крови: Германия усиленно ставит экономику на военные рельсы
11:23
Смягчение кредитной политики: вторичное жилье в России начало терять в цене
11:13
Пожар на НПЗ в Туапсе распространился на многоквартирный дом
11:10
Электроснабжение в Подмосковье по основной сети восстановлено
11:09
Отвалятся вместе с фольгой: как не остаться без волос после окрашивания

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Осечка киллера: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео