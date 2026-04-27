Умер за считанные дни: врачи не смогли спасти 21-летнего парня после укуса клеща

DHA: в Турции зафиксировали первую смерть после укуса клеща

В Турции зарегистрировали первый в этом сезоне смертельный случай, связанный с укусом клеща и заражением конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ). Об этом сообщило агентство DHA.

Жертвой инфекции стал 21-летний житель провинции Токат Сулейман Гюльсюн, занимавшийся животноводством. Молодой человек обратился к врачам с высокой температурой, его состояние стремительно ухудшалось. Пациента перевезли в больницу в провинции Сивас, где подтвердилось заражение ККГЛ. Несмотря на лечение в реанимации, спасти его не удалось.

Случай стал первым летальным исходом сезона на фоне начала активности клещей в Турции. Ранее профессор Адем Кескин предупреждал в беседе с РИА Новости, что особенно высокий риск заражения сохраняется на севере страны.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка считается особо опасной инфекцией. Болезнь сопровождается высокой температурой, интоксикацией и кровоизлияниями. По данным World Health Organization, смертность при этом заболевании может достигать 40%.

Опасения усиливает и статистика прошлых лет. В провинции Сивас только в 2025 году после укусов клещей и заражения ККГЛ умерли не менее десяти человек. Кроме того, из-за жары клещи в 2025 году фиксировались даже в Стамбуле и Анталье.

На этом фоне специалисты вновь напоминают о рисках сезона клещей и необходимости осторожности в регионах, где распространена инфекция.

