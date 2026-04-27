Бюджетный май: сколько россияне выделят на праздничный отдых

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Траты обещают быть достаточно скромными.

Сколько денег надо на майские выходные россиянам в 2026

РИА Новости: на майский отдых россияне выделят до 50 тысяч рублей

Большая часть россиян планирует ограничить свои расходы на предстоящие майские выходные суммой в 50 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующие данные были получены в ходе исследования, проведенного экспертами финансовой онлайн-платформы Webbankir. Аналитики опросили более трех тысяч человек из разных возрастных групп, чтобы выяснить их финансовые ожидания от весенних праздников.

Согласно результатам опроса, 82% респондентов не готовы выделять на развлечения и отдых в этот период крупные денежные средства, предпочитая уложиться в лимит до 50 тысяч рублей.

Более существенные траты могут себе позволить лишь немногие участники исследования. Так, выделить на досуг от 50 до 100 тысяч рублей планируют 11,4% опрошенных россиян.

Еще меньше оказалось тех, кто готов потратить на празднование сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Таких респондентов набралось всего 6,6%.

Предстоящий праздничный период окажется самым непродолжительным за последние восемь лет. Вероятно, именно малая длительность выходных дней стала одной из причин, по которой россияне не планируют масштабных и дорогостоящих путешествий или мероприятий.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Неполезный перекус: чем опасны сосиски в тесте и беляши
Бюджетный май: сколько россияне выделят на праздничный отдых
Чудо на борту: пассажирка самолета родила ребенка прямо в небе
Дмитрий Певцов выпустил песню совместно с группой «Любэ»
Надо было сразу: Чекалин заплатил налоговой почти миллиард рублей
Информационный успех: как Ирану удалось выстроить медиа-сопротивление Западу

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
На Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Алексеем Пимановым
Стасу Михайлову исполнилось 57 лет: путь от летчика до любимца миллионов женщин
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео