Провал Секретной службы: почему охрана Трампа допустила уже третье покушение на него

По данным американских журналистов, агентам не платят уже более месяца.

За океаном сейчас главная тема не Иран. Все внимание приковано к деталям нового покушения на Дональда Трампа, причем весьма странным деталям. Многие аналитики пришли к выводу: Секретная служба, которая отвечает за безопасность первых лиц страны, допустила множество элементарных ошибок. Более того, само нападение в принципе можно было предупредить. Корреспондент «Известий» Александр Якименко продолжит.

Эти кадры с камер видеонаблюдения специально улучшали с помощью нейросетей. Теперь хорошо видно, насколько быстро преступник преодолевает кордоны безопасности. На его пути нет никаких препятствий — даже хотя бы рамок металлоискателей. И только когда он уже почти добежал до дверей, по нему открыли огонь.

Работу Секретной службы уже сутки обсуждают в Америке практически все. За три года — это уже третье покушение на Дональда Трампа. И это дало пищу для конспирологических теорий всех мастей. Одни уверяют, что покушение — постановка ради рейтингов Трампа и республиканцев. Другие — что просто работа спецслужб в США деградирует.

«Это не называется безопасностью, то, что было сделано на этом ужине. Гости предъявляли билет и проходили внутрь, их не досматривали, не было металлодетекторов. В общем, все устроено было изначально ужасно», — заявил бывший сотрудник Секретной службы Дэн Бонгино.

Мероприятию с участием Трампа, его заместителя Вэнса, а также госсекретаря и около полусотни сотрудников Белого дома почему-то не придали высший уровень безопасности. Агенты патрулировали только окрестности бального зала, но не всю территорию отеля. Все ради экономии, уверены журналисты.

«Этим людям не платят уже семьдесят дней. Возмутительно, но факт: они работают, они принимают на себя пули, которые предназначены для других, — а им за это ничего не дают! Секретная служба сидит без финансирования», — возмущается журналист CNN Скотт Дженнингс.

Вообще-то шатдаун — то есть остановка федеральных выплат — уже давно закончился. Но финансовые проблемы в Секретной службе остро стоят постоянно. Зарплаты и штат сотрудников сократил сам Трамп еще в 2017-м. В 2024-м, после первого покушения на него, улучшить работу службы обещал Джо Байден. Но эти слова остались обещаниями — и денег сотрудники так и не увидели. После очередного покушения нынешний лидер Америки раздает устные похвалы, но не премии.

«Секретная служба действовала очень хорошо. Я действительно считаю, что они справились отлично. Как только они заметили угрозу, мгновенно достали оружие и обезвредили преступника. Действовали очень профессионально. Но те, кто покушается на меня, тоже не глупы. Вот он нашел способ. Говорят, он пробежал 45 метров — так быстро, что футбольной лиге стоило бы подписать с ним контракт», — заявил президент США Дональд Трамп.

Но за попытками Трампа отшутиться пресса все равно разглядела откровенный провал: спецслужбы не смогли предупредить нападение или заранее выявить угрозу. И это при том, что нападавший не скрывал ни своих намерений, ни радикальных политических взглядов.

Разработчик видеоигр и одновременно успешный учитель механики Коул Аллен был поклонником демократов, но главное — сторонником конфликта на Украине. Всего две недели назад он яростно критиковал Джей Ди Вэнса за слова об отказе помощи Киеву. И как раз после этого купил билет из родной Калифорнии в Вашингтон.

А за час до того, как открыть стрельбу, написал собственный манифест, в котором заявил, что именно Трампа и Вэнса считает основными мишенями. Уже сегодня он предстанет перед судом в американской столице.

27 апр
Это заговор? Что может скрываться за покушением на Трампа
26 апр
Учитель месяца: установлена личность стрелявшего на приеме с Трампом
13 апр
Хотел революции: в США подростка заподозрили в убийстве родителей ради покушения на Трампа
13 апр
Украинский след: новый поворот в деле о покушении на Дональда Трампа
24 окт
«Устранить Трампа любой ценой»: на что пойдут демократы ради удержания власти
25 сент
«Наблюдают и ждут»: Трамп заявил об угрозах для его жизни со стороны Ирана
22 сент
Украинский след и доллары: как взращенный Америкой терроризм выходит из-под контроля
17 сент
«Выступает против Украины»: почему в США пытаются «убрать» Дональда Трампа
17 сент
«Это было нечто»: Трамп о повторном покушении и работе Секретной службы США
16 сент
Фанат демократов и сторонник Зеленского: кто пытался убить Трампа
