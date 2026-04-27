Надо было сразу: Чекалин заплатил налоговой почти миллиард рублей

Бывший муж блогера Лерчек свою вину отрицает.

К чему приговорили Артема Чекалина: какой срок и штраф

Артем Чекалин заплатил налоговой 900 миллионов рублей

Бывший супруг блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артем Чекалин, осужденный по делу о выводе средств за рубеж, выплатил налоговой службе 900 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Константин Третьяков.

По словам защитника, у Чекалина также нет претензий к условиям содержания в СИЗО.

Ранее, 13 апреля, Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194 миллионов рублей.

Сам осужденный не признает вину в инкриминируемом ему валютном преступлении. При этом частично он признал вину в налоговых правонарушениях. Чекалин уточнил, что уже исправил эту ошибку, выплатив все необходимые задолженности, пени и штрафы.

Уголовное дело в отношении Лерчек и Артема Чекалина было возбуждено в октябре 2024 года. Их заподозрили в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей под видом оплаты информационных услуг. По версии следствия, супруги использовали подложные документы.

Производство в отношении Лерчек выделено в отдельное дело и приостановлено в связи с тяжелой болезнью блогера. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Лерчек находится на лечении, проходит лучевую терапию. Ее домашний арест был заменен на запрет определенных действий.

Третий фигурант — бизнес-партнер Чекалиных Роман Вишняк — ранее признал вину и получил 2,5 года колонии со штрафом 500 тысяч рублей.

Согласно его показаниям, Чекалин был организатором преступной деятельности и руководил финансовой частью.

Приговор в отношении Артема Чекалина защита хочет обжаловать.

