Неполезный перекус: чем опасны сосиски в тесте и беляши

Элина Битюцкая

Пристрастие к подобной выпечке грозит проблемами со здоровьем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Популярная уличная выпечка, стрит-фуд, не имеет практически никакой пищевой ценности и, более того, при систематическом употреблении наносит серьезный вред организму. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

«Беляши, сосиски в тесте, пирожки, булочки — это продукты, которые никак не относятся к жизненно необходимым, в большей степени к ним нужно относиться как к лакомству», — заявил медик.

Он пояснил, что за счет быстрых углеводов насыщение от такой еды проходит очень быстро, зато уровень глюкозы резко подскакивает. Если же речь идет о жареных изделиях — беляшах или пирожках, — ситуация усугубляется обилием разогретого растительного масла.

«Чаще всего используется либо подсолнечное, либо кукурузное масло, которое при температурной обработке становится совсем не полезным», — резюмировал Поляков.

Эксперт рекомендовал воспринимать беляши и сосиски в тесте исключительно как редкое угощение, но ни в коем случае не как системный перекус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильное и сбалансированное питание защищает мозг от старения. Беляши и сосиски в тесте точно не относятся к числу продуктов, помогающих нам в борьбе с деменцией и другими болезнями головного мозга.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
16:06
Бюджетный май: сколько россияне выделят на праздничный отдых
16:00
Чудо на борту: пассажирка самолета родила ребенка прямо в небе
15:51
Дмитрий Певцов выпустил песню совместно с группой «Любэ»
15:50
Надо было сразу: Чекалин заплатил налоговой почти миллиард рублей
15:45
Информационный успех: как Ирану удалось выстроить медиа-сопротивление Западу

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
На Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Алексеем Пимановым
Стасу Михайлову исполнилось 57 лет: путь от летчика до любимца миллионов женщин
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео