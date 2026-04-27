Врача с фамилией Беда признали виновным в смерти пациента и вскоре освободили

Дарья Орлова
Суд вынес приговор, однако наказание осужденный не понес.

Суд в Верхней Пышме признал врача-эндоскописта Алексея Беду виновным по делу о смерти пациента, однако освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

По материалам дела, в августе 2023 года во время операции врач допустил нарушения техники безопасности и методики проведения вмешательства. это привело к травмированию пациента непосредственно во время процедуры.

Кроме того, после операции не были проведены необходимые обследования, что также повлияло на исход. Впоследствии пациент скончался.

В отношении медика было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев ограничения свободы.

Однако отбывать его врач не будет. Как отмечается, срок давности по делу истек еще на стадии предварительного следствия, поэтому осужденного освободили от наказания. Несмотря на это, вина врача по делу была установлена приговором суда.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
