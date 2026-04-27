Дело чести: повара приготовили тирамису длиной более 440 метров

Times of India: в Лондоне повара приготовили тирамису длиной более 440 метров

В Лондоне установили новый мировой рекорд, изготовив тирамису длиной 440,6 метра. Достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает The Times of India.

Масштабная кулинарная акция прошла в старой ратуше Челси силами команды из более чем 100 итальянских шеф-поваров. Созданное лакомство значительно превзошло предыдущее достижение, зафиксированное в 2019 году в Милане, когда длина десерта составила 273,5 метра.

Для фиксации результата представители Книги рекордов проводили тщательные измерения. Они следили за тем, чтобы каждая часть десерта соответствовала стандартам качества и сохраняла единую структуру на протяжении всей дистанции.

Процесс создания кулинарного шедевра занял два полных дня интенсивной синхронной работы. Мастерам потребовалось 50 тысяч бисквитов и тысячи яиц, чтобы воссоздать классический рецепт в таком объеме.

Главным вдохновителем проекта стал шеф-повар Мирко Риччи, который ранее уже владел этим титулом, но утратил его после миланского рекорда. Мужчина подчеркнул, что для него это было делом чести — вернуть звание лидера и продемонстрировать итальянское мастерство на мировой арене.

Одной из сложнейших задач стало поддержание одинаковой высоты и ширины десерта по всей его огромной длине, так как малейшая ошибка могла привести к дисквалификации.

Помимо спортивного интереса, акция несла и символический смысл. Авторы проекта рассматривали гигантское тирамису как жест доброй воли и культурного обмена между Италией и Великобританией.

На десерте разместили декоративные элементы в честь британской королевской семьи. Организаторы отметили, что, несмотря на гигантские габариты, качество ингредиентов оставалось приоритетом: баланс крема маскарпоне и пропитки кофе соблюдался так же строго, как в маленькой порции для ресторана.

