Женщина заплатила за лечение в Турции огромную сумму и лишилась всех зубов

|
Дарья Орлова
Попытка сэкономить превратилась для нее в многолетнюю борьбу.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматологическое лечение в Турции обернулось для 38-летней жительницы Великобритании потерей зубов и расходами в 21 тысячу фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Об этом сообщила газета The Sun.

Джеки Линн изначально обратилась в турецкую клинику, чтобы восстановить поврежденные зубы. За лечение она заплатила три тысячи фунтов стерлингов — около 304 тысяч рублей.

Однако спустя несколько месяцев ей снова пришлось вернуться к врачу. Вместо лечения трех корневых каналов ей провели значительно более масштабное вмешательство — затронули 15 каналов.

После этого состояние женщины резко ухудшилось. У нее развилась инфекция крови, опухло лицо, а один глаз почернел. Врачи сообщили пациентке, что сохранить зубы уже не удастся и их придется удалить полностью.

«Я думала: что, черт возьми, я наделала?» — отметила путешественница.

Последующее лечение оказалось гораздо дороже первоначальной процедуры. Удаление зубов, операция и протезирование обошлись ей в 18 тысяч фунтов стерлингов — около 1,8 миллиона рублей.

В итоге женщине установили 12 имплантов. Но восстановление продолжается до сих пор. Из-за незажившей полости рта она пока может есть только мягкую пищу — картофельное пюре и йогурты — и уже потеряла шесть килограммов.

Постоянные протезы британка рассчитывает установить в августе 2026 года. После случившегося Линн призвала туристов внимательнее проверять отзывы о зарубежных клиниках и не принимать решения о лечении только из-за более низкой цены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Риск диабета и рака: ожирение оставляет в организме «память» на целое десятилетие
20:51
Женщина заплатила за лечение в Турции огромную сумму и лишилась всех зубов
20:38
Сергей Собянин: интеграция людей с инвалидностью во все сферы — приоритет города
20:28
Российские туристы в Турции смогут оплачивать покупки через СБП
20:14
Столп многополярного мира: как Ирану удается противостоять агрессии не только в небе и на море
20:04
Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
Взгляд из космоса: спутники запечатлели снежный циклон над Москвой
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео