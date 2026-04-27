Женщина заплатила за лечение в Турции огромную сумму и лишилась всех зубов

Попытка сэкономить превратилась для нее в многолетнюю борьбу.
Фото: 5-tv.ru
Стоматологическое лечение в Турции обернулось для 38-летней жительницы Великобритании потерей зубов и расходами в 21 тысячу фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Об этом сообщила газета The Sun.
Джеки Линн изначально обратилась в турецкую клинику, чтобы восстановить поврежденные зубы. За лечение она заплатила три тысячи фунтов стерлингов — около 304 тысяч рублей.
Однако спустя несколько месяцев ей снова пришлось вернуться к врачу. Вместо лечения трех корневых каналов ей провели значительно более масштабное вмешательство — затронули 15 каналов.
После этого состояние женщины резко ухудшилось. У нее развилась инфекция крови, опухло лицо, а один глаз почернел. Врачи сообщили пациентке, что сохранить зубы уже не удастся и их придется удалить полностью.
«Я думала: что, черт возьми, я наделала?» — отметила путешественница.
Последующее лечение оказалось гораздо дороже первоначальной процедуры. Удаление зубов, операция и протезирование обошлись ей в 18 тысяч фунтов стерлингов — около 1,8 миллиона рублей.
В итоге женщине установили 12 имплантов. Но восстановление продолжается до сих пор. Из-за незажившей полости рта она пока может есть только мягкую пищу — картофельное пюре и йогурты — и уже потеряла шесть килограммов.
Постоянные протезы британка рассчитывает установить в августе 2026 года. После случившегося Линн призвала туристов внимательнее проверять отзывы о зарубежных клиниках и не принимать решения о лечении только из-за более низкой цены.
