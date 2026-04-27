Метеозависимость или болезнь? Когда скачки давления становятся опасны

Врач Уланкина: проблемы с речью у метеозависимых — сигнал обратиться к медикам

Резкое падение атмосферного давления может превратить день метеозависимых людей и гипотоников в настоящую пытку. Врач-эксперт лаборатории Ольга Уланкина в беседе с Life.ru рассказала, как справиться с сонливостью и головной болью в такие периоды.

Как пояснила эксперт, самочувствие людей в период дождей и снегопада ухудшается из-за того, что сосуды расширяются, а собственное давление падает. Результат — сонливость, «ватная» голова и боль в висках.

«У здоровых людей компенсаторные механизмы срабатывают быстро, но метеозависимые люди и гипотоники чувствуют это остро», — сказала врач.

В такие дни Ольга Уланкина советует отложить тяжелые тренировки или сложные рабочие задачи. Однако вообще ничего не делать нельзя, так как это может только ухудшить состояние. Лучше выбрать спокойную прогулку или легкую разминку.

Утром можно поддержать себя некрепким кофе или зеленым чаем, но только не натощак и без избытка сахара. В рацион стоит добавить продукты с калием и магнием, такие как запеченный картофель, бананы, курага или орехи, которые помогут сосудам справиться с нагрузкой. При этом лучше отказаться от алкоголя и соленой еды, так как они создают лишнее напряжение для сердца и почек.

Врач также напоминает, что важно пить чистую воду небольшими порциями в течение дня для поддержания вязкости крови.

Если же плохое самочувствие не проходит несколько дней или появляются опасные симптомы, такие как онемение конечностей и нарушение речи, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, так как за обычной метеозависимостью могут скрываться серьезные проблемы с сосудами.

