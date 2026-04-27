Умер Джерри Конвей, сценарист комиксов Marvel и DC

Андрей Черненко
Мужчина ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Известный сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей ушел из жизни в возрасте 74 лет. Эту печальную новость компания Marvel опубликовала на своей странице в социальной сети X.

«Джерри был выдающимся деятелем в мире комиксов, оказавшим огромное влияние на поп-культуру. Он был нашим дорогим другом, партнером и наставником, и наши сердца с его семьей и миллионами людей, которых он затронул своей работой», — сообщили в Marvel.

Конвей создал персонажа Карателя и написал историю «Ночь, когда умерла Гвен Стейси».

Он родился 10 сентября 1952 года в Бруклине, Нью-Йорк. В 16 лет Конвей дебютировал как создатель комиксов в DC. В 19 лет он стал сценаристом «Удивительного Человека-паука» в Marvel.

Конвей плодотворно сотрудничал как с DC, так и с Marvel. В DC он работал над «Суперменом», «Металлическими людьми» и «Лигой справедливости». Также он написал сценарий для кроссовера DC и Marvel «Супермен против Удивительного Человека-паука», выпущенного в 1976 году.

