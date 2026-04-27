Умер чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Станислав Ахмедов

Мурад Устаров
В возрасте 73 лет скончался дипломат, Чрезвычайный посол и полномочный России в отставке Станислав Ахмедов. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Руководство Министерства иностранных дел РФ и Департамент государств Африки (Южнее Сахары) с глубоким прискорбием извещают, что 27 апреля 2026 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Ахмедов Станислав», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Ахмедов был талантливым и ярким дипломатом, внесшим весомый вклад в развитие и укрепление отношений России со странами Африки. В пресс-службе также подчеркнули, что посол отличался профессионализмом, ответственностью, честностью и готовностью прийти на помощь своим партнерам.

Станислав Ахмедов в 1974 году окончил МГИМО. После выпуска он работал в посольствах СССР и РФ в Гвинейской Республике и Народной Республике Конго. С 1998 по 2002 годы дипломат занимал должность посла России в Руанде, а в 2006–2011 годах — главой дипмиссии в Камеруне и Экваториальной Гвинее по совместительству. Последним местом службы было посольство в Мадагаскаре и Союзе Коморских Островов. За свою деятельность в 2007 году Ахмедова наградили званием «Почетный работник МИД России».

Ранее в Москве простились с известным телеведущим и продюсером Алексеем Пимановым. Он ушел из жизни 23 апреля от инфаркта. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Умер чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Станислав Ахмедов
