На Троекуровском кладбище похоронили телеведущего Алексея Пиманова

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Проститься с журналистом пришли близкие и многие известные личности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили известного журналиста и телеведущего Алексея Пиманова. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Читайте также

«Человек большой души»: актер Дужников о журналисте Алексее Пиманове

Церемония прощания прошла в закрытом режиме. В последний путь журналиста проводили родные, друзья, коллеги и многие известные личности. Среди присутствующих были секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева.

Алексей Пиманов ушел из жизни 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт.

Журналист почти 25 лет вел программу «Человек и закон», а с 2013 года возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». Кроме того, он сотрудничал с МИЦ «Известия» и участвовал в создании телевизионных проектов, среди которых сериалы «СМЕРШ», «Грачи», «Операция «Неман» и «Зло».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин прислал памятный венок на церемонию прощания с Алексеем Пимановым.

Последние новости

17:54
Гимнастка Кононова взяла пять золотых медалей на первом этапе «Кубка сильнейших»
17:44
Пьяный 18-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП
17:33
Дело чести: повара приготовили тирамису длиной более 440 метров
17:22
Разбитая машина и прогулки в сугробах: российские звезды в шоке от снега весной
17:16
На Троекуровском кладбище похоронили телеведущего Алексея Пиманова
17:11
В Самаре упавшее дерево убило девочку-подростка

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
«Не протяну»: женщина похудела на 70 килограммов, чтобы кататься на детской горке
«Мой любимый и единственный»: Ольга Погодина простилась с Алексеем Пимановым
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео