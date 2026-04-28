Жителям Москвы и соседних регионов пообещали метель и гололедицу во вторник

Синоптики спрогнозировали ветер до 20 метров в секунду.

В Москве и регионах Центральной России устраняют последствия вчерашней непогоды. Только за сутки в городе выпало три четверти апрельской нормы осадков. А в Подмосковье и того больше.

Сегодня в столице будет ненамного комфортнее. Синоптики обещают ветер до 20 метров в секунду, метель и гололедицу. Из-за апрельского снегопада серьезные задержки рейсов в аэропорту Шереметьево. Многие пассажиры ждут вылета более десяти часов.

В Тверской области из-за сильного ветра множество поваленных деревьев. Повреждены высоковольтные провода. Без электричества остаются жители нескольких районов.

А в окрестностях Самары ветер такой силы, что переворачивает автомобили. Газель с пустым прицепом буквально сдуло мощным порывом.

Как ранее писал 5-tv.ru, причиной снегопадов и ураганов на Европейской территории России стал циклон Илви, что пришел с Баренцева моря и захватил весь запад страны — от Петербурга до Воронежа. 

Тема:
Погода
