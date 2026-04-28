«Известия»: непогода в Центральной России может сорвать посевную
Затянувшаяся непогода уже угрожает сдвинуть сроки посевной. В случае с яровыми, ячменем, горохом и пшеницей, речь может идти о трех неделях.
Как рассказали «Известиям» представители отрасли, это создает риски для сокращения урожая. В худшем случае аграрии будут вынуждены просто отказаться от посева части культур.
Проблему признают и в Минсельхозе. По данным ведомства, из 56 миллионов гектаров сейчас засеяно только четыре. Фермеры отмечают, что такая погода в апреле наблюдается впервые за последние 39 лет.
Как ранее писал 5-tv, ru, в понедельник в Москве выпало 27 миллиметров осадков — около 73 процентов от месячной нормы апреля. Самыми «мокрыми» городами Подмосковья стали Дмитров и Долгопрудный.
По прогнозам синоптиков, зима сохранится в городе до середины этой недели. Кроме того, непогода обрушилась и на другие города — Воронеж, Белгород и Новосибирск.
25%
