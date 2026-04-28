Кровавый десерт: на дне рождения именинник устроил стрельбу из-за торта

Times of India: на дне рождения именинник устроил стрельбу из-за торта

В Индии празднование дня рождения мужчины закончилось гибелью трех человек. Причиной стала ссора из-за торта. Об этом сообщает Times of India.

Трагический инцидент произошел после того, как безобидная, на первый взгляд, традиция вызвала всплеск ярости у именинника.

Конфликт между друзьями начался во время вечеринки, проходившей в спортивном зале. Затем выяснение отношений переместилось на улицу. Там и произошла кровавая развязка с применением огнестрельного оружия.

Согласно имеющейся информации, три друга виновника торжества решили подшутить над ним и размазали праздничный торт по его лицу. Однако мужчина не оценил подобного юмора, и между мужчинами вспыхнула ссора.

Спустя некоторое время участники конфликта разошлись, но лишь для того, чтобы вооружиться.

Несмотря на то, что брат одного из присутствующих предпринял попытку вмешаться и охладить пыл собравшихся, предотвратить стрельбу ему не удалось.

В результате полученных ранений пострадали трое мужчин. Их в экстренном порядке госпитализировали. Однако врачи констатировали их смерть.

Правоохранительные органы приступили к расследованию. В полиции уточнили, что для поимки всех причастных к инциденту было сформировано сразу шесть оперативных групп.

