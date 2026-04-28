Кровавый десерт: на дне рождения именинник устроил стрельбу из-за торта

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Сначала участники конфликта разошлись, но лишь для того, чтобы вооружиться.

На дне рождения произошла стрельба из-за торта

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Hindustan Times

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Times of India: на дне рождения именинник устроил стрельбу из-за торта

В Индии празднование дня рождения мужчины закончилось гибелью трех человек. Причиной стала ссора из-за торта. Об этом сообщает Times of India.

Трагический инцидент произошел после того, как безобидная, на первый взгляд, традиция вызвала всплеск ярости у именинника.

Конфликт между друзьями начался во время вечеринки, проходившей в спортивном зале. Затем выяснение отношений переместилось на улицу. Там и произошла кровавая развязка с применением огнестрельного оружия.

Согласно имеющейся информации, три друга виновника торжества решили подшутить над ним и размазали праздничный торт по его лицу. Однако мужчина не оценил подобного юмора, и между мужчинами вспыхнула ссора.

Спустя некоторое время участники конфликта разошлись, но лишь для того, чтобы вооружиться.

Несмотря на то, что брат одного из присутствующих предпринял попытку вмешаться и охладить пыл собравшихся, предотвратить стрельбу ему не удалось.

В результате полученных ранений пострадали трое мужчин. Их в экстренном порядке госпитализировали. Однако врачи констатировали их смерть.

Правоохранительные органы приступили к расследованию. В полиции уточнили, что для поимки всех причастных к инциденту было сформировано сразу шесть оперативных групп.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

11:01
Свадьба вместо прощания: экс-главный редактор Vogue решилась на брак из-за болезни
10:57
«Уступает Глобальному Югу»: Путин заявил о потере Западом лидерских позиций
10:47
Обратная сторона Луны скрывает гигантскую массу металла: что нашли ученые
10:35
«Был эмоционален»: Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней
10:22
Нарвалась: звезда «Кухни» Кузьмина стала жертвой новой схемы мошенничества
10:07
«Скрытый негатив»: как покушение на Трампа изменит отношения Украины и США

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
Бывшие жены вправе претендовать? Как разделят наследство Алексея Пиманова
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео