Искусство снижать цену: как правильно торговаться при покупке жилья

Диана Кулманакова
Грамотные аргументы и знание рыночных реалий помогут существенно сэкономить на недвижимости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Скидку при приобретении квартиры на вторичном рынке можно получить практически всегда, если использовать правильную стратегию переговоров. Об этом сообщило Lenta.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости и руководителя профильного агентства Софию Любимову.

Специалист отметила, что главной ошибкой новичков является прямая просьба снизить стоимость без предварительной подготовки. По ее словам, такая тактика заставляет продавца закрыться, что делает дальнейшее обсуждение цены неэффективным.

«Хитрость в том, что нужно сделать так, чтобы продавец сам был готов вам уступить. Самая частая ошибка покупателей в том, что они начинают торг с фразы „давайте дешевле“, но это не так работает», — пояснила Любимова.

Она также предостерегла от излишней критики объекта, так как эмоциональный негатив может спровоцировать собственника на полный отказ от сделки.

Для успешного снижения стоимости необходимо провести глубокий анализ рынка в конкретном районе или доме. Наличие данных о реальных сделках по похожим объектам станет надежным фундаментом для беседы.

Кроме того, эксперт советует переводить любые физические недостатки жилья в конкретные финансовые расчеты. По словам специалиста, важно не просто указывать на старую проводку или изношенную сантехнику, а называть точную сумму, необходимую для их замены.

«Когда вы озвучиваете цифры, это уже не эмоции, а расчет», — подчеркнула ипотечный брокер.

Юридические нюансы, такие как наличие обременений, использование материнского капитала или сложные альтернативные цепочки, также являются весомым поводом для обсуждения дисконта из-за возможных рисков и временных затрат.

Не менее важным фактором в переговорах выступает скорость выхода на сделку. Продавцы охотнее идут на уступки клиентам с наличными средствами или уже одобренной ипотекой, так как это минимизирует их риски.

Риелтор акцентирует внимание на том, что обсуждать окончательную цену стоит только после личного просмотра объекта.

«Если начать торговаться по телефону, вас просто не будут воспринимать серьезно», — заявила Любимова.

Согласно статистике, размер среднего торга в текущих условиях варьируется в пределах 3-10%. Однако в случаях, когда объект сильно переоценен или собственнику требуется срочная продажа, размер скидки может быть значительно выше.

Резюмируя, эксперт напомнила, что максимальную выгоду получает не самый напористый, а самый аргументированный покупатель.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

14:07
Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстал перед судом по делам о коррупции
13:59
Одного погибшего нашли после схода лавины на руднике в Бурятии
13:57
Набиуллина: в истории современной России не было такого дефицита рабочей силы
13:51
«Выгодно»: Решетников объяснил, зачем России нужна миграция
13:46
Серка Болат свободен? Актер Керем Бюрсин и его девушка спровоцировали слухи о расставании
13:40
«Эффект Долиной»: в Госдуме предложили решение проблемы мошенничества

Сейчас читают

«Был эмоционален»: Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней
Нарвалась: звезда «Кухни» Кузьмина стала жертвой новой схемы мошенничества
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео