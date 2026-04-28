Пан или пропал: мужчина выкопал тело сестры из могилы и принес его в банк

NDTV: мужчина выкопал тело сестры из могилы и принес его в банк

В Индии мужчина, не сумевший получить со счета сестры 19 тысяч рупи (около 15 тысяч рублей) из-за бюрократических преград, выкопал ее тело и пронес его три километра до отделения банка. Об этом сообщил NDTV.

Женщина умерла два месяца назад, незадолго до этого ее муж и ребенок также скончались. Единственным выжившим родственником остался ее брат.

Мужчине остро нужны были деньги, лежавшие на счету сестры. Однако в банке ему отказали. По правилам, для снятия средств нужна либо личная явка владельца, либо документы о смерти и завещание.

Для бедного жителя деревни сбор необходимых справок «был непосильной задачей».

Опустошенный отказом и неспособный справиться с бюрократической машиной, мужчина пришел на кладбище. Он раскопал могилу сестры, завернул тело в ткань и три километра нес его под палящим солнцем.

Очевидцы рассказывают, что, когда мужчина ворвался в банк со своим «грузом», в помещении началась паника. Посетители и сотрудники в ужасе разбежались. На место немедленно вызвали полицию.

При этом, закон встал на сторону отчаявшегося брата. Полицейские не стали задерживать мужчину, а заверили, что его проблема будет рассмотрена «с гуманной точки зрения».

В ближайшее время вопрос о выдаче денег властями будет решен. Самого мужчину направили на консультацию к психологу.

