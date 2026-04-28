Пан или пропал: мужчина выкопал тело сестры из могилы и принес его в банк
Закон встал на сторону брата умершей женщины.
NDTV: мужчина выкопал тело сестры из могилы и принес его в банк
В Индии мужчина, не сумевший получить со счета сестры 19 тысяч рупи (около 15 тысяч рублей) из-за бюрократических преград, выкопал ее тело и пронес его три километра до отделения банка. Об этом сообщил NDTV.
Женщина умерла два месяца назад, незадолго до этого ее муж и ребенок также скончались. Единственным выжившим родственником остался ее брат.
Мужчине остро нужны были деньги, лежавшие на счету сестры. Однако в банке ему отказали. По правилам, для снятия средств нужна либо личная явка владельца, либо документы о смерти и завещание.
Для бедного жителя деревни сбор необходимых справок «был непосильной задачей».
Опустошенный отказом и неспособный справиться с бюрократической машиной, мужчина пришел на кладбище. Он раскопал могилу сестры, завернул тело в ткань и три километра нес его под палящим солнцем.
Очевидцы рассказывают, что, когда мужчина ворвался в банк со своим «грузом», в помещении началась паника. Посетители и сотрудники в ужасе разбежались. На место немедленно вызвали полицию.
При этом, закон встал на сторону отчаявшегося брата. Полицейские не стали задерживать мужчину, а заверили, что его проблема будет рассмотрена «с гуманной точки зрения».
В ближайшее время вопрос о выдаче денег властями будет решен. Самого мужчину направили на консультацию к психологу.
25%
