Число погибших при пожаре на севере Москвы возросло до семи

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Еще 12 человек пострадали в происшествии.

Сколько погибших при пожаре на севере Москвы

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Число погибших при пожаре в строящемся здании на севере Москвы увеличилось до семи. Еще 12 человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По уточненным данным ведомства, спасатели смогли вывести из здания 31 человека с помощью специальных устройств. До этого в МЧС сообщали, что девять спасенных человек осмотрели медики.

Пожар произошел утром 28 апреля. В ведомстве уточняли, что огонь охватил второй и третий этажи строящегося здания. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоили максимальный, пятый ранг сложности. На месте работали более 200 сотрудников экстренных служб и около 65 единиц техники. К тушению также привлекали авиацию.

Позже пожар получилось локализовать. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Махачкале. Тогда площадь горения кровли составила 600 квадратных метров.

