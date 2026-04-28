Нарвалась: звезда «Кухни» Кузьмина стала жертвой новой схемы мошенничества

Актриса из «Кухни» Ольга Кузьмина стала жертвой новой схемы мошенничества

Звезда фильма «Чебурашка» и сериала «Кухня» Ольга Кузьмина едва не лишилась кофемашины и чуть не заплатила мошенникам почти 50 тысяч рублей. Об этом актриса рассказала в социальных сетях. Она также призвала поклонников быть внимательными и не попадаться на уловки лже-мастеров.

По словам Кузьминой, у нее сломалась кофемашина. Она нашла в интернете компанию, которая занимается ремонтом, и вызвала мастера.

К ней приехал курьер и забрал технику на диагностику. Однако через некоторое время псевдоспециалисты озвучили сумму за ремонт — 49 тысяч рублей.

Кузьмина и ее супруг посчитали, что проще купить новую кофемашину, и отказались от услуг. Вот только вернуть технику им не спешили.

«Прошло время, и мы решили уточнить — когда нам привезут кофемашину. Звоним по номеру один раз — говорят: „Вашего заказа нет“ и сбрасывают. Звоним еще раз — берет другой человек, и опять то же самое. Звоним снова — опять другой человек — говорят, что с нами кто-то свяжется. С очередной попытки заказ вдруг находится, но нам все так же советуют ждать звонка», — поделилась актриса.

Тогда она решила изучить отзывы о компании. Оказалось, что многие клиенты столкнулись с той же проблемой: техника пропадала, люди не могли ее вернуть.

Некоторым приходилось отдавать огромные деньги, чтобы забрать свои вещи, другие вызывали полицию, третьи Прощались с имуществом.

После долгих переговоров мошенники согласились вернуть кофемашину за 34 тысячи рублей.

Но и на эту сумму Кузьмина не согласилась. Она пригрозила обращением в полицию, и только тогда технику ей вернули.

В уже другом сервисе выяснилось, что с кофемашиной успели «поработать»: как минимум одну деталь заменили. Теперь актриса заказала новые запчасти и ждет завершения работ.

Ольга Кузьмина призвала подписчиков внимательно выбирать сервисные центры, проверять отзывы и ни в коем случае не отдавать технику сомнительным мастерам.

