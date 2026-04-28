МЧС: до 200 человек могут находиться в горящем здании на севере Москвы

София Головизнина

Пожару присвоен пятый уровень опасности.

В горящем здании на севере Москвы могут находиться до 200 человек. Об этом сообщили в МЧС.

Горит строящийся дом во 2-м Амбулаторном проезде в районе дома 14. Пожару присвоен пятый уровень опасности.

По данным источника 5-tv.ru, в связи с пожаром перекрыто автомобильное движение по 3-му Балтийскому переулку — от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовая.

Есть данные о шестерых пострадавших и одном погибшем. Удалось спасти 21 человека.

«Внутри горящего здания остается много людей», — отметил источник 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Махачкале загорелась квартира на мансардном этаже шестиэтажного жилого дома. Информация о пожаре поступила в 22:25 по московскому времени, площадь горения кровли достигла 600 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1 БИС.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет, все находившиеся в здании были эвакуированы. К ликвидации пожара привлечены 39 человек и 12 единиц техники, включая 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

