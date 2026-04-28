Разъедают слизистую: какие «домашние» средства лечения зубов опасны

Стоматолог Орловская рассказала о проблемах домашнего лечения зубов

Многие люди стараются снять зубную боль с помощью чеснока и соды. Однако это не способ облегчить ситуацию, а наоборот усугубит проблему. Домашние методы превращают обычный кариес в дорогое лечение. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Олеся Орловская в беседе с Life.ru.

«Ни чеснок, ни деготь не устраняют источник воспаления: они травмируют ткани и усложняют последующее лечение. А сода как абразив способна стереть поверхностный слой эмали.», — сообщила стоматолог

Народное лечение обманчиво. Домашнее «обезболивающее» заключается в том, что жгучий шок от чеснока или березового дегтя лишь на время перебивает боль ноющего зуба, мозг переключает внимание на более резкое раздражение. Агрессивные вещества вызывают химический ожог слизистой, а также провоцируют появление аллергической реакции. В итоге при посещении врача выявляются две проблемы — больной зуб и воспаленная обожженная десна.

Полоскание рта с содой так же не эффективно. Слабый антисептик создает только иллюзию помощи. На деле концентрированный раствор сушит и разъедает слизистую. При отбеливании порошком результат будет держаться всего пару дней, а после стремительно темнеть. Также процесс царапает зубы, приводит к трещинам и гиперчувствительности.

Врач советует только три безопасных способа облегчить боль: принять безрецептурное обезболивающее, бережно почистить зубы мягкой щеткой и приложить холодный компресс к щеке при отеке. Стоматолог призвала не использовать спиртовые настойки, тертый лук и уксусные полоскания. Они только ухудшают ситуацию, множат ожоги и травмы.

Нужно помнить, что временное исчезновение боли не отменяет поход к врачу. Прийти вовремя — значит сохранить зуб и сэкономить деньги, отметила Орловская.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.