Ребенок хотел спастись от жары: мать и сын утонули во время прогулки по парку

Daily Mail: мать хотела спасти прыгнувшего в реку сына и утонула вместе с ним

В Лондоне 34-летняя женщина бросилась на помощь своему тонущему семилетнему сыну и погибла вместе с ним. Об этом сообщило Daily Mail.

Инцидент произошел на реке Брент на территории парка. Несмотря на оперативное прибытие спасателей и парамедиков, пострадавших не удалось вернуть к жизни. Врачи констатировали смерть матери и мальчика прямо на месте происшествия.

По словам очевидцев, трагедия разыгралась стремительно. Свидетели рассказали, что ребенок, изнывавший от жары, внезапно убежал от матери и прыгнул в воду, чтобы немного охладиться.

Женщина тут же бросилась вслед за ним, но оба попали в зону сильного течения. Один из очевидцев пытался вытащить их. Однако мощный поток воды не позволил ему завершить спасение. Мужчине пришлось отпустить их, чтобы не погибнуть самому.

«Дальнейшие проверки, проведенные сотрудниками, подтвердили, что это был трагический инцидент, и гибель женщины и ребенка, которые, к великому сожалению, потеряли свои жизни, не рассматривается как подозрительная», — уточнили в полиции.

Семья погибших в настоящее время получает поддержку со стороны психологов и правоохранительных органов.

