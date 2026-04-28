Ребенок хотел спастись от жары: мать и сын утонули во время прогулки по парку

|
Диана Кулманакова
Очевидцы попытались вытащить их из воды, но безуспешно.

Мать пыталась спасти сына из реки и утонула вместе с ним

Фото: © Getty Images/Rob Stothard / Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: мать хотела спасти прыгнувшего в реку сына и утонула вместе с ним

В Лондоне 34-летняя женщина бросилась на помощь своему тонущему семилетнему сыну и погибла вместе с ним. Об этом сообщило Daily Mail.

Инцидент произошел на реке Брент на территории парка. Несмотря на оперативное прибытие спасателей и парамедиков, пострадавших не удалось вернуть к жизни. Врачи констатировали смерть матери и мальчика прямо на месте происшествия.

По словам очевидцев, трагедия разыгралась стремительно. Свидетели рассказали, что ребенок, изнывавший от жары, внезапно убежал от матери и прыгнул в воду, чтобы немного охладиться.

Женщина тут же бросилась вслед за ним, но оба попали в зону сильного течения. Один из очевидцев пытался вытащить их. Однако мощный поток воды не позволил ему завершить спасение. Мужчине пришлось отпустить их, чтобы не погибнуть самому.

«Дальнейшие проверки, проведенные сотрудниками, подтвердили, что это был трагический инцидент, и гибель женщины и ребенка, которые, к великому сожалению, потеряли свои жизни, не рассматривается как подозрительная», — уточнили в полиции.

Семья погибших в настоящее время получает поддержку со стороны психологов и правоохранительных органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

17:13
Подрядчики вырубили десятки деревьев в Шервудском лесу, где жил Робин Гуд
17:05
Безопасность короля Карла III усилят из-за угроз со стороны жертв Эпштейна
16:54
Умер народный артист России Роберт Ляпидевский
16:35
Золотая приправа против тревоги: найдено природное средство от стресса
16:28
Весна поборется за свои права: когда в Москве растает снег
16:21
«А зачем мне черная икра?»: Олег Газманов раскрыл детали своего райдера

Сейчас читают

В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части
Врачи перечислили смертельно опасные привычки: связаны с питанием и физической активностью
Искусство снижать цену: как правильно торговаться при покупке жилья
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео