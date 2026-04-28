Пятеро ранены: 89-летний пенсионер открыл стрельбу в общественном месте

Диана Кулманакова
На месте преступления он разбросал конверты с документами, в которых изложены причины его поступка.

Пенсионер открыл стрельбу в страховой компании и суде

Фото: www.globallookpress.com/Nicolas Economou

В Греции 89-летний мужчина устроил стрельбу в двух общественных местах, в результате чего ранения получили пять человек. Об этом сообщило Mirror.

Инциденты произошли в центре Афин. Сначала вооруженный дробовиком пенсионер ворвался в офис социального страхования. Там он поднялся на четвертый этаж и выстрелил в ногу одному из сотрудников.

Позже нападавший переместился к зданию суда, которое находится примерно в пяти километрах от первого места происшествия. Там он снова открыл огонь по людям.

«Он вошел, поднялся на четвертый этаж, вскинул дробовик, крикнул одному сотруднику пригнуться и выстрелил в другого», — отметил глава страховой организации Александрос Варверис.

По словам руководителя, не похоже, что нападавший целился в кого-то конкретного. После этого злоумышленник доехал до суда на такси.

Свидетели рассказывают, что в суде он начал стрелять, когда люди в панике стали выбегать из здания. В этом месте ранения получили еще четыре женщины. После совершения преступления пенсионер бросил оружие внутри здания и скрылся.

На записях государственного телеканала ERT видно, как медики эвакуируют пострадавших на носилках. Врачи оценивают состояние раненых как стабильное, все они были доставлены в госпиталь.

Мотивы злоумышленника пока остаются загадкой. Однако сообщается, что в суде он разбросал конверты с документами, выкрикивая, что в них изложены причины его поступка.

По предварительным данным, подозреваемый является сборщиком металлолома. В ходе совершения преступлений он использовал длинный плащ, чтобы скрыть под ним ружье. Полиция продолжает масштабную операцию по поимке преступника.

