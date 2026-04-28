Срывы и потеря контроля: чем опасен алкоголь в длинные майские выходные

Нарколог Сиволап: люди хуже контролируют употребление алкоголя на майских праздниках

В майские праздники обращения к врачам могут возрасти из-за злоупотребления алкоголем. Об этом в беседе с изданием MK.RU рассказал профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Юрий Сиволап.

В этот период люди нередко пьют несколько дней подряд, что повышает риск срывов, психических нарушений и тяжелых проблем с внутренними органами.

Специалист отметил, что точных исследований, сравнивающих употребление алкоголя в новогодние и майские каникулы, нет. Однако медицинская практика показывает, что в мае многие начинают пить чаще и хуже контролируют дозы.

По мнению врача, это может быть связано с тем, что весной появляется больше поводов для отдыха на природе и застолий с шашлыками. Кроме того, в теплую погоду люди меньше опасаются последствий, связанных с холодом, поэтому позволяют себе больше спиртного, чем зимой.

Эксперт предупредил, что употребление больших доз алкоголя в течение нескольких дней создает серьезную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Это может привести к острому алкогольному гепатиту или алкогольному панкреатиту — воспалению поджелудочной железы.

К тому же врач пояснил, что закуска лишь частично снижает повреждающее действие алкоголя на организм. Переедание тоже опасно: избыток пищи усиливает нагрузку на поджелудочную железу, которая вырабатывает в этот момент больше пищеварительных ферментов. Употребление алкоголя повышает риск воспаления.

При этом движение и умеренная физическая активность во время праздников могут немного снизить риск поражения печени. В ту же очередь, если человек много ест и пьет несколько дней подряд, внутренние органы не успевают восстановиться.

Сиволап подчеркнул, что качество выпитого алкоголя не отменяет рисков для здоровья. Дорогие напитки не защищают от последствий злоупотребления, если человек пьет слишком часто или слишком много. И безопасной дозы алкоголя не существует.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.