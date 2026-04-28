В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС из-за пожара на НПЗ

Евгения Алешина
Глава МЧС Куренков прибыл в Краснодарский край.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня ввели с 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа», — говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб сообщил об атаке беспилотников на Туапсе, в результате чего начался пожар нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. К борьбе с огнем привлечены 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники, также прибыли дополнительные сводные отряды.

Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры воздуха в жилых районах города на регулярной основе. Для контроля тушения пожара на НПЗ по поручению президента России Владимира Путина на место пожара приехал глава МЧС Александр Куренков.

Куренков вместе с оперативной группой уже совершил облет акватории Черного моря на вертолете, сообщают в МЧС. Глава ведомства принял решение увеличить группировку водолазов в районе города. Ведутся дополнительные спуски, специалисты обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев нанес удар по хранилищам с экспортной нефтью в Туапсе. Такие атаки ВСУ могут привести к дестабилизации энергорынков.

