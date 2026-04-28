Жених и невеста: звезда «Орла и решки» объявила о помолвке

Бывшая ведущая тревел-передачи «Орел и решка» Мария Ивакова выходит замуж

Мария Ивакова выходит замуж. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети, опубликовав видео с предложением руки и сердца.

Избранником звезды стал бизнесмен Кирилл Гурбанов, который занимается проектами, связанными с развитием искусственного интеллекта. Во время романтического события Кирилл опустился на одно колено и преподнес ей кольцо с бриллиантом. Мария ответила согласием.

«Да! Теперь жених и невеста. 22.04.26», — подписала ролик Ивакова.

Известно, что Кирилл решил сделать предложение прямо на берегу Атлантического океана на острове Тенерифе.

Ивакова вступала в брак дважды. Первый раз — в 2013 году с сыном олигарха Эрнеста Рудяка, но союз продлился год. Второй брак был заключен тайно и распался спустя несколько месяцев.

