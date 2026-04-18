«А кто эти люди на блюде?» — Волочкова готовит сюрприз для хейтеров

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 273 0

В интернете нередко можно увидеть комментарии вроде «спасите Настю».

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Волочкова не читает злые комментарии в интернете

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова подготовила для всех хейтеров, которые засыпают ее жуткими комментариями, песню из ее крылатых фраз. Об это она рассказала эксклюзивно 5-tv.ru

Трек под названием «Кто эти люди?» выйдет в свет в скором времени. В нем балерина с усмешкой высказывается о всех критиках и ненавистниках, которые в интернете устраивают настоящее судилище из-за ее высказываний и поведения и пишут на подобие «спасите Настю».

«Мы даже недавно песню записали с музыкантами. Ну такую смешную, из моих крылатых фраз: „А кто эти люди на блюде?“ Вы видели лично этих людей? Я просто не читаю в интернете ничего. Поэтому кто эти люди? Вот какой вопрос», — смеясь рассказала артистка 5-tv.ru

Фото: личный архив Анастасии Волочковой

Может быть в композиции будет и усмешка над теми, кто рьяно писал в комментариях, что Волочкова никогда не была примой? Узнаем в скором времени.

Споры о статусе артистки не умолкают годами. В интернете действительно можно встретить множество упоминаний о том, что Волочкова — прима. Более того, сама балерина неоднократно использовала этот статус в интервью и даже в собственной книге.

Тем не менее, Анастасия Юрьевна действительно была примой балериной. Только не Большого театра, а Краснодарского театра оперы и балета, где она выступала в течение нескольких лет.

«Пятый Канал, канал Санкт-Петербурга, культурной столицы, родины Русского балета, город где легендарный Мариинский театр, писаки, которые не знают, что такое прима-балерина, так вот, запомните, Анастасия Волочкова, никогда не являлась примой-балериной ни одного театра!»

«Перестаньте называть Волочкову примой и экс-примой! Она ей никогда не была. У вас каждая певичка — звезда, а каждая балерина — прима?» — писали в комментариях под новостями об Анастасии Волочковой. Как на это ответит своим хейтерам артистка?

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
76.05
-0.04 89.63
0.22
